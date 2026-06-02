Calabria, braccianti bruciati vivi: le immagini delle telecamere incastrano i responsabili
Amendolara, quattro braccianti pachistani uccisi e bruciati vivi. Svolta per la Squadra mobile di Cosenza dopo la visione dei video della videosorveglianza
02 Giugno 2026 - 09:50 | di Redazione
Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti agricoli pachistani uccisi ieri ad Amendolara. Quello che era un sospetto degli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, è diventata una certezza dalla visione del video dell’impianto di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è avvenuto il delitto.
Le immagini della videosorveglianza incastrano i responsabili
Dalle immagini si vedono due persone – sicuramente i soggetti sottoposti a fermo – che, prima uno e poi l’altro, bloccano le portiere dall’esterno facendo forza con le braccia mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata ed i due fuggire.
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