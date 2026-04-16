Sfide ambientali tra urbanistica, oceani e geopolitica: l’incontro di AMI al Circolo Velico di Reggio

La delegazione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Ambiente Mare Italia, guidata da Francesca Rogolino, organizza per sabato 18 aprile alle ore 10:30, presso la sala convegni del Circolo Velico di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Sfide ambientali: urbanistica, oceani e dinamiche geopolitiche”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli relatori: il Professor Ingegner Felice Arena, Professore Ordinario di Costruzioni marittime e Direttore della Scuola di Dottorato dell’Università Mediterranea; l’Architetto professoressa Ornella Fazia, Professore Associato di Urbanistica presso l’Università Kore di Enna; l’Avvocato Giuseppe Rinciari, funzionario del MIMIT e componente del Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche.

Il convegno nella Settimana Verde di AMI 2026

Il convegno si inserisce nell’ambito della Settimana Verde di AMI 2026, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea, dalla Lega Navale Italiana, dalla Federazione Italiana Vela (FIV), dalla Guardia Costiera, dalla Marina Militare, dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e rappresenta una delle circa 300 attività organizzate in 15 regioni italiane.

I temi dell’incontro e la partecipazione

Si tratta di iniziative di sensibilizzazione, formazione e intervento ambientale che coinvolgono migliaia di cittadini, studenti ed enti, uniti in un’unica causa: la tutela dell’ambiente e del nostro mare. Durante l’incontro si approfondiranno tematiche di grande attualità legate all’ambiente, grazie al contributo dei prestigiosi relatori e al supporto della Federazione Italiana Vela, rappresentata da Fabio Colella, consigliere nazionale FIV.

Leggi anche

A moderare l’evento sarà il giornalista Giuse Barrile. La cittadinanza è invitata a partecipare.