Amoruso: ‘Lo stop? La Reggina ha tutto da perdere, il Bari tutto da guadagnare’

Indimenticato bomber degli anni in cui la Reggina era protagonista in serie A, Nicola Amoruso è stato intervistato dai colleghi di tuttobari.com ed ha espresso la sua opinione sulla corsa verso la promozione tra gli amaranto ed i galletti: “I biancorossi sono stati costruiti per vincere ma hanno pagato lo scotto dell’inizio a rilento in un campionato in cui ci sono tante squadre con storia e levatura. I De Laurentiis è normale abbiano costruito una corazzata ma la falsa partenza, unita al grande campionato della Reggina, hanno creato questo gap.

La lunga sosta cambierà molto perché comincerà un campionato a parte. Stare fermi un mese e poi ripartire potrebbe essere paragonato ad un nuovo inizio di stagione in cui la Reggina ha tutto da perdere ed il Bari tutto da guadagnare”.

foto: Maurizio Laganà

