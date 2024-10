Amoruso: ‘Conosco Taibi, ho letto le dichiarazioni del presidente Gallo’

Nicola Amoruso a tutto campo su CityNow. Una lunga chiacchierata con quello che viene ritenuto tra gli attaccanti più forti di sempre della Reggina.

Questa è la parte riservata al suo desiderio di poter tornare un giorno a lavorare per questa società:

“L’affetto della gente lo vivo quotidianamente. C’è questo filo amaranto che non si è mai spezzato, è normale che mi piacerebbe fare qualcosa per la Reggina, per la città, ma allo stesso tempo dico che non c’è mai stato nulla che facesse pensare a questo anche perchè non conosco il presidente Luca Gallo.

Conosco il DS Taibi e sono contento per quello che ha fatto fino al momento, nella costruzione di una squadra che lotta per conquistare la serie B ed ha fatto benissimo a puntare su un tecnico come Toscano, non poteva fare scelta migliore. Sinceramente dopo l’era Lillo Foti aveva qualche dubbio sulla possibile rinascita del club ed invece il presidente Luca Gallo ha ribaltato questa mia sensazione. In un calcio fatto spesso di investimenti per interessi, lui ha invece puntato solo ed esclusivamente sulla conquista del risultato sportivo e mettendo sul piatto tanti soldi, per amore puro.

Questo ha risvegliato entusiasmo e tifo sopito e sono contento. Ripeto, vorrei fare qualcosa ma rimango un tifoso agguerrito. Ho letto le dichiarazioni del presidente sull’apertura verso i calciatori che hanno fatto la storia del club, ma per il momento si pensi a chiudere nel migliore dei modi questi stagione, è la cosa più importante.

Sono convinto fermamente che vincere un campionato di serie C sia più difficile rispetto a vincerne uno di B, quindi si faccia questa promozione e poi si programmi così come ha già dichiarato il massimo dirigente, per portare la Reggina dove merita”.

