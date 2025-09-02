Elezioni regionali, per Socialcom Occhiuto in netto vantaggio su Tridico: oltre il 60%
Secondo l'analisi resa pubblica da Quarta Repubblica, l'attuale Governatore resta favorito grazie al forte seguito social e alla stabilità della sua immagine.
02 Settembre 2025 - 14:39 | Comunicato Stampa
Se si votasse oggi sui social, secondo l’analisi di Socialcom per Quarta Repubblica basata su 100mila menzioni e 2,4 milioni di interazioni (luglio-agosto 2025), i risultati nelle tre regioni sarebbero i seguenti:
Marche: Acquaroli leggermente avanti
La sfida è tra Francesco Acquaroli (centrodestra, governatore uscente) e Matteo Ricci (centrosinistra).
- Indice di vittoria: Acquaroli 53% – Ricci 47%
- Follower: Acquaroli 103mila – Ricci 92,1mila
- Like: Acquaroli 122mila – Ricci 204,3mila
- Engagement: Acquaroli 250mila – Ricci 555mila
- Sentiment: Acquaroli 68% positivo, 32% negativo – Ricci 26% positivo, 74% negativo
- Temi più discussi: inchiesta Affidopoli (44%), sanità (10%), turismo (8%).
Nonostante i numeri social più alti di Ricci, l’inchiesta che lo riguarda incide negativamente, favorendo Acquaroli.
Calabria: Occhiuto in netto vantaggio
In Calabria la contesa è tra Roberto Occhiuto (centrodestra, presidente uscente) e Pasquale Tridico (centrosinistra).
- Indice di vittoria: Occhiuto 61% – Tridico 39%
- Follower: Occhiuto 228,3mila – Tridico 39,8mila
- Like: Occhiuto 381,7mila – Tridico 157,4mila
- Engagement: Occhiuto 258,6mila – Tridico 297,3mila
- Sentiment: Occhiuto 45% positivo, 55% negativo – Tridico 44% positivo, 56% negativo
- Temi più discussi: sanità (22%), dimissioni Occhiuto (20%), investimenti (8%).
Nonostante un sentiment polarizzato, Occhiuto resta favorito grazie al forte seguito social e alla stabilità della sua immagine.
Toscana: Giani domina su Tomasi
In Toscana il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra) è il candidato favorito contro Alessandro Tomasi (centrodestra).
- Indice di vittoria: Giani 73% – Tomasi 27%
- Follower: Giani 365mila – Tomasi 42mila
- Like: Giani 756,8mila – Tomasi 40,3mila
- Engagement: Giani 263,7mila – Tomasi 41,6mila
- Sentiment: Giani 49% positivo, 51% negativo – Tomasi 44% positivo, 56% negativo
- Temi più discussi: campo largo (18%), sanità (15%), cultura (9%).
Il vantaggio di Giani appare schiacciante, sostenuto da una base social molto più ampia.