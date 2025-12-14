Gallerie Limina e Torbido, anticipate le chiusure notturne per lavori di pavimentazione

Anas comunica che per consentire il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della galleria Limina sarà necessario anticipare temporaneamente le chiusure notturne al traffico lungo la strada statale n. 682 “Jonio Tirreno” in provincia di Reggio Calabria.

Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, incluso, la chiusura notturna delle gallerie Limina e Torbido sarà anticipata di un’ora, pertanto le gallerie verranno chiuse al traffico dalle ore 21:00 (anziché dalle 22:00), e fino alle 06:00 del mattino successivo.

Inoltre, per garantire la necessaria continuità delle lavorazioni e completare a perfetta regola d’arte le attività in questione, in via straordinaria, le due gallerie rimarranno chiuse al transito anche nella notte di sabato 20 dicembre.

Nel complesso, pertanto, prima della riapertura completa in vista delle festività natalizie, le gallerie Limina e Torbido saranno interdette al transito notturno dalle ore 21:00 alle ore 06:00 a partire da lunedì 15 e sino a venerdì 19 e dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nei giorni di sabato 20 e domenica 21 dicembre.