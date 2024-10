Anas, lavori sulla Statale 106: limitazioni al traffico in provincia di Reggio

Per consentire gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione all’interno delle gallerie lungo la strada statale 106 Jonica, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare nel comune di Bova Marina in provincia di Reggio Calabria.

QUANDO

Nel dettaglio, a partire da lunedì 9 marzo e fino al 9 giugno 2020, sarà in vigore la chiusura della statale dal km 45,300 al km 46,900. Il traffico veicolare verrà deviato lungo la vecchia sede della statale 106. Le tempistiche e le modalità di intervento che interesseranno le gallerie Tripepi, Capo San Giovanni e San Pasquale, sono state concordate in sede di Prefettura a Reggio Calabria con gli Enti interessati.

ANAS

