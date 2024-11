Anche a Reggio Calabria la giornata di mobilitazione nazionale “Legalità mi piace!”

La Confcommercio di Reggio Calabria in occasione della giornata di mobilitazione nazionale “Legalità mi piace” organizza mercoledì 24 novembre, con inizio alle ore 10.30. presso la propria sede di Via Castello n°4, un workshop con gli studenti dell’Istituto Tecnico per il settore Economico “Raffaele Piria” e con le imprese operanti sul territorio. Si discuterà di racket, usura, furti,rapine e gravi reati. “Legalità mi piace!” è un’iniziativa nazionale contro ogni forma di illegalità; lo scopo è quello di analizzare e denunciare l’entità e le conseguenze dei fenomeni criminali sull’economia reale e sulle imprese nonché infondere fra i giovani il senso della legalità. Al workshop parteciperanno Giovanni Santoro, pres. prov.le Confcommercio, il Vice Prefetto Francesco Campolo, Lucio Dattola presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria, lo chef Filippo Campolo, imprenditore reggino che ha denunciato di essere vittima del racket. Sono stati invitati a partecipare il Procuratore capo reggino, Federico Cafiero De Raho, il Questore di Reggio Calabria Guido Longo, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Lorenzo Falferi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Alessandro Barbera.L’incontro sarà moderato dalla giornalista Angela Panzera. Al termine seguirà dibattito con gli studenti del dell’Istituto Tecnico per il settore Economico “Raffaele Piria”.