Anche in Calabria le ‘Giornate FAI’ di Primavera

Giungono alla 24a edizione le giornate Fai (Fondo ambientale italiano) di primavera, ideate per la valorizzazione del patrimonio artistico italiano.

La presentazione nella Prefettura di Catanzaro

Sabato 12 marzo l’iniziativa sarà presentata, con inizio alle ore 11,30, nella Prefettura di Catanzaro.

Nel corso della conferenza stampa verranno esposte le attività delle delegazioni calabresi del Fai, nell’ambito dell’evento nazionale.

Le Giornate FAI di Primavera si terranno sabato 19 e domenica 20 marzo 2016 con l’apertura straordinaria di 900 beni in tutta Italia.

La Calabria alla scoperta di monumenti e centri storici

La Calabria, per due giorni, invita alla scoperta di monumenti, centri storici, opere d’arte, beni immateriali, cultura e natura.

La fruizione è assicurata da un esercito di volontari e dagli insostituibili ragazzi delle scuole, gli apprendisti ciceroni. Sabato 19 e domenica 20 marzo il FAI dà appuntamento in 380 città e lancia l’hashtag #FAIcambiarelitalia.

“Sono 8.500.000 le persone che sono scese in piazza con il FAI in questi 23 anni. Hanno il volto di un’Italia nuova, giovane e curiosa, che ama l’arte e la cultura, che vuole ritrovare nei luoghi che vive tutti i giorni le tracce della storia, della memoria e dell’identità che le appartengono. È proprio ispirandosi a queste persone, a questa Italia diversa, che il FAI ha deciso quest’anno di lanciare l’hashtag #FAIcambiarelitalia, perché crediamo che trasformare il nostro Paese sia un’azione alla portata di tutti che parte da piccoli gesti concreti – come la visita a un palazzo storico o la firma per salvare un “luogo del cuore” – ma può portare davvero lontano quando a partecipare sono in tanti, tantissimi. Ne abbiamo fatto esperienza nei nostri oltre 40 anni di storia”.