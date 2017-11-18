Il borgo di Altomonte è stato selezionato dalla Rai a partecipare al programma “Il borgo dei borghi 2018” in onda all’interno della trasmissione il Kilimangiaro trasmesso da RAI3.

Il programma diventato punto di riferimento di conoscenza, esperienza e cultura del viaggio e, più in generale, del mondo e dei suoi protagonisti, vedrà in studio la conduttrice Camila Raznovich e diversi esperti e viaggiatori che porteranno in dote le loro esperienze e le loro suggestioni.

Le immagini di Altomonte in tv

Nella puntata di domenica 19 novembre a partire dalle 15.30 il programma manderà in onda le immagini girate nel borgo di Altomonte in Calabria. La visita parte dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione, raro esempio di arte gotica-angioina, si prosegue, poi, per il Convento dei Domenicani, la Chiesa di San Francesco di Paola con il suo Convento dei minimi e si conclude con il Parco Naturalistico del Farneto, un tempo riserva di caccia dei principi del paese. Inoltre, saranno diverse le attività artigiane e i prodotti tipici presentati dalla trasmissione.

L’assessore al Turismo e Cultura Lina Fittipaldi esprime la sua soddisfazione per la partecipazione di Altomonte alla trasmissione televisiva il Kilimangiaro. Sarà, infatti, il borgo cosentino in rappresentanza della Regione Calabria a contendersi il titolo di “Borgo dei Borghi 2018” insieme ad altri 20 paesi in gara provenienti da altre regioni italiane.

L’assessore dichiara “Per Altomonte sarà un’opportunità in più, capace di accrescere la propria immagine e la consapevolezza dei valori della propria storia e tradizione. La candidatura rappresenta, infatti, un riconoscimento importante, a testimonianza di quanto sia ricca di bellezza della terra in cui viviamo, la cultura e l’enogastronomia”.