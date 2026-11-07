Riparte “Calabria a piedi”, la rassegna per scoprire la regione a passo lento

Riparte dalla Cresta dell’infinito, da monte Manfriana con i suoi 1.981 metri sul livello del mare, e dal borgo Arbëreshë di Civita, domenica 15 novembre, la rassegna itinerante “Calabria a piedi“, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

“100 luoghi da incontrare a passo lento dall’Aspromonte al Pollino” per conoscere la Calabria accompagnati da Guide ambientali escursionistiche provenienti dalle diverse montagne dell’appennino Calabrese e associate ad Aigae e Lagap.

Dieci tappe tra parchi, riserve e borghi

Un racconto a più voci, attraverso il format ideato e coordinato da Angelo Gigliotti, Guida ambientale escursionistica, nei luoghi selezionati insieme ai colleghi che collaborano all’iniziativa. Eventi previsti per tutta la stagione autunnale e invernale, un weekend sì e uno no, fino al 20 e 21 marzo del 2026, per un totale di 10 tappe. Si farà visita a luoghi iconici attraverso i parchi, le riserve naturali, i siti rupestri e archeologici, la Rete natura 2000, alberi monumentali, geositi, ruderi, paesi che resistono e tanto altro.