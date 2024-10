Anche Roccella si mobilita per “Puliamo il mondo”

Appuntamento italiano di “Clean up the World”, il più grande evento internazionale di volontariato ambientale

L’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, su impulso dell’Assessorato alle Politiche ambientali e Decoro urbano, guidato dall’avv. Fabrizio Chiefari, in sinergia con la società in house “Jonica Multiservizi SpA”, diretta dall’ing. Vincenzo Garuccio ed in collaborazione con Legambiente nazionale partecipa anche quest’anno alla nota campagna “Puliamo il mondo”.

Si tratta dell’appuntamento italiano di “Clean up the World”, il più grande evento internazionale di volontariato ambientale che ha avuto origine a Sidney trent’anni fa e che ogni anno coinvolge oltre 35 milioni di persone in centinaia di Nazioni. Nel nostro Paese è arrivato nel 1993 grazie all’impegno di Legambiente che, da allora, è alla guida del comitato organizzatore per quel che concerne l’edizione italiana, quest’anno la ventisettesima.

Come già da diversi anni a questa parte, il Comune di Roccella Jonica, conosciuto come uno dei più virtuosi per le scelte fatte in direzione della salvaguardia e qualità dell’ambiente, ha dato la propria adesione alla storica campagna organizzando, per la mattina di sabato 5 ottobre, un’iniziativa in tema con le finalità dell’evento, tra le quali figurano quelle mirate a restituire alla collettività aree abbandonate o a riqualificare aree già preesistenti e a promuovere iniziative educative ad alto impatto ambientale.

In quest’ottica, l’Assessorato comunale alle Politiche per l’Ambiente e la Jonica Multiservizi hanno ideato un appuntamento pensato per coinvolgere anche i bambini, che avrà come cornice il Parco giochi situato sul lungomare “Sisinio Zito”.

A partire dalle ore 10 di sabato prossimo, amministratori, operatori della Jonica Multiservizi e volontari saranno impegnati in attività di pulizia straordinaria, piantumazione di alberelli e siepi e in altre opere di abbellimento dell’ area ludica.

In occasione dell’evento, inoltre, saranno consegnati dei simpatici gadget a tutti i bambini presenti.