Ancona-Pistoiese è la finale di Coppa Italia Serie D: ex Reggina protagonisti nelle due squadre

Sarà Ancona-Pistoiese la finale di Coppa Italia Serie D. Le due squadre hanno superato in semifinale Francavilla e Club Milano, conquistando l’accesso all’ultimo atto della competizione nazionale.

Un dato curioso riguarda il cammino in campionato: entrambe occupano attualmente il terzo posto nei rispettivi gironi. L’Ancona è a tre punti dalla vetta occupata dall’Ostiamare, mentre la Pistoiese insegue il Lentigione a cinque lunghezze, confermando il buon momento di forma di entrambe le formazioni.

La finale sarà anche una sfida a tinte amaranto. Sulla panchina dell’Ancona siede Agenore Maurizi, allenatore della Reggina nella stagione 2017-18. In casa Pistoiese, invece, il direttore sportivo è Massimo Taibi, ex portiere e Ds della Reggina per diversi anni.

Nel club toscano è presente anche Adriano Montalto, altro ex amaranto. Il match di andata è fissato per il 25 febbraio e il ritorno l’11 marzo.