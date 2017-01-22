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Ancora un successo per la Vis: Botteghelle piegata 72-49

Ancora un successo per la Vis Reggio Calabria: Botteghelle Basket piegata 72-49 e settima vittoria consecutiva nel girone di ritorno

22 Gennaio 2017 - 09:29 | di Redazione

La Vis Reggio Calabria batte la Botteghelle Basket 72-49

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La Vis incamera la settima vittoria consecutiva e si conferma quintetto sempre più “on fire” in questo eccezionale girone di ritorno, fatto di sole vittorie.

Poco ha potuto la Botteghelle Basket, priva di due pedine fondamentali quali Vazzana e Crucitti, al cospetto degli uomini del duo D’Arrigo/Farina, capaci di portare a casa i due punti anche tirando dal campo con percentuali inferiori al 50% (30 su 66).

I protagonisti del match

Warwick (25), Tramontana (20) e Lobasso (15), ben ispirati da Catanoso, realizzano 60 punti in tre e indirizzano l’esito di un match che, di fatto, non è mai stato in discussione.

L’avvio dei bianco/amaranto di casa è super: 9-0 in appena due minuti, con capitan Tramontana sugli scudi. La Botteghelle reagisce con Monaca e Panzera e chiude il primo quarto sotto di 5 lunghezze (21-16).

Nel secondo periodo sono Warwick e Lobasso a imprimere l’accelerazione decisiva per il 37-23 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi entrambe le squadre sembrano avere le polveri bagnate, ma è sempre la Vis ad allungare sul finale (53-34).

L’ultimo quarto è pura accademia per i locali, che si limitano a gestire il vantaggio senza forzare i ritmi.

Le sfide decisive per la Vis

Adesso per la Vis arrivano le sfide decisive contro Val Gallico e Rende per definire il piazzamento finale in regular season prima della fase a orologio.

Questo il tabellino della gara:
Vis Reggio Calabria – Botteghelle Basket 72 – 49
(21-16, 37-23, 53-34)
Vis Reggio Calabria: Costantino 5, Tramontana 20, Lobasso 15, Catanoso 4, Warwick 25, Arillotta, Bonaccorso, Rizzieri 3, Caccamo, Romeo. Allenatori: D’Arrigo e Farina.
Botteghelle Basket: Cuzzola 4, Scordino 5, Monaca 16, Panzera 10, Iero 4, Schiavone 6, Cipri, Cimino, Nucera 1, Rogolino 3, Vazzana N.E., Totino N.E. Allenatore: D’Agostino.
Arbitri: Sposato di Cosenza e De Vuono di Montalto Uffugo.

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