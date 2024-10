Reggio, il prof. Riccardi accolto a Palazzo Alvaro. Falcomatà: ‘Un onore poterlo ascoltare, è testimonianza vivente dell’impegno per la pace’

Il Professor Andrea Riccardi accolto a Palazzo Alvaro, il sindaco Falcomatà: “Un onore poterlo ospitare ed ascoltare, è testimonianza vivente dell’impegno per la pace, per il dialogo ed i diritti umani”.

La cerimonia di accoglienza a Palazzo Alvaro

Il primo cittadino, insieme al Presidente del Rhegium Julii Giuseppe Bova, ha ascoltato le parole dell’illustre intellettuale intervistato dai giornalisti Annarosa Macrì e Giuseppe Smorto.

Nell’ambito della 56ma edizione dei Premi nazionali Rhegium Julii 2024, si è svolta a Palazzo Alvaro la cerimonia di accoglienza del Professore Andrea Riccardi, già Ministro per l’Integrazione della Repubblica Italiana, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ordinario di storia contemporanea a Roma Tre e Presidente nazionale della Società Dante Alighieri. L’illustre intellettuale è stato individuato, dall’associazione culturale reggina, quale vincitore del Premio internazionale “Città dello Stretto” 2024.

Il profilo di Andrea Riccardi: un impegno globale per la pace

Riccardi ha un curriculum di assoluto rilievo: diverse lauree honoris causa riconosciute da università internazionali, tra le quali anche l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, numerose pubblicazioni oltre che collaborazioni con riviste nazionali ed internazionali. Nel corso della sua attività ha avuto anche un ruolo determinante di mediazione nei diritti umani in diversi contesti internazionali, come il Mozambico, il Guatemala, la Costa d’Avorio, la Guinea. La rivista Time, nel 2003, lo ha inserito nell’elenco dei trentasei “eroi moderni” d’Europa, che si sono distinti per il proprio coraggio professionale e impegno umanitario. Con il Premio Carlo Magno è stato riconosciuto come promotore di un’Europa unita e della cultura della pace e del dialogo.

Le parole del Professor Riccardi

“Sono felice di tornare a Reggio e di trovare una città bella, viva, vivace, ariosa, luminosa. E non con quell’aria polverosa che qualche volta ho trovato – ha affermato in apertura il Professor Riccardi – ringrazio il sindaco Falcomatà e tutti voi per la calorosa accoglienza”.

Nel dialogo con i giornalisti Annarosa Macrì e Giuseppe Smorto, il Professor Riccardi ha sottolineato l’importanza di mantenere collegati i fili del dialogo con i Paesi che attualmente hanno scelto, purtroppo, la via della guerra quale strumento unico di risoluzione dei conflitti.

L’intervento del Sindaco Falcomatà

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal presidente del Circolo Rhegium Julii Pino Bova, ha consegnato un riconoscimento ufficiale al Professor Riccardi, esprimendo profonda stima per il lavoro dell’illustre cattedratico ed intellettuale a favore della cultura della pace e del dialogo.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha ricordato e sottolineato che: