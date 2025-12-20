Reggio, Natale in corsia: l’ass. Angeli Bianchi consegna doni alla chirurgia pediatrica del Policlino

Nella mattinata di venerdì 19 dicembre, si è svolta la consegna natalizia dei doni nel reparto di chirurgia pediatrica da parte dell’Associazione Angeli Bianchi. Un legame che dura dal 2012, quello tra il Policlinico e l’associazione, presieduta da Maurizio Albanese.

“Sono felicissimo di essere riuscito a realizzare questo progetto, per me importante, in un ambiente colmo d’amore verso i piccoli angeli, grazie alla vicinanza di una famiglia unica e speciale di imprenditori reggini titolari dell’Ittica dello Stretto”, ha dichiarato Albanese.

Tutto nacque dal progetto “Un angelo in corsia”, insieme allo splendido staff del reparto, il cui primario, dott. Mariano Barbalace, ha espresso parole di apprezzamento verso gli Angeli Bianchi e il loro operato, portando sorrisi ai tanti bambini che transitano per semplici visite, degenze o operazioni chirurgiche in un reparto che copre un immenso bacino d’utenza.

“Grazie ad Angeli Bianchi, che ci accompagna nella nostra attività di chirurgia pediatrica – afferma Barbalace – affiancandoci nell’aspetto più importante e gradevole, quello di alleggerire la degenza dei bambini. L’associazione svolge un lavoro molto delicato, occupandosi non solo del bambino ma anche dei genitori, che vivono ore di grande ansia. So che il Presidente Maurizio Albanese ha altre idee in cantiere, ma i ragazzi offrono già tanto: ore della propria vita dedicate ai bambini”.

“L’apprezzamento del dott. Covani e del primario Barbalace ci sprona a persistere nella nostra attività a favore dei piccoli degenti, anche se dopo il Covid solo a tratti – ha aggiunto Maurizio Albanese – ma ancora più forza ci danno i sorrisi che riceviamo ogni giorno dai bimbi insieme alle loro letterine; questo ci incoraggia e ci riempie di soddisfazione, confermandoci che l’obiettivo di alleviare, per quanto possibile, le pene dei piccoli pazienti è raggiunto. Il mio dono più grande ricevuto questo Natale è stato l’affetto e il grande cuore verso il sociale di Gianluca e della sua meravigliosa famiglia”.