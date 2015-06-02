Anna Mallamo con il libro Lezioni di tango alla Mediterranea

Secondo incontro della rassegna letteraria del Cral dell’Università Mediterranea, organizzato in collaborazione con lo studio giornalistico Grigioverde press, giovedì 4 giugno alle ore 20.00, presso l’Atelier della Facoltà di Architettura. Ospite la giornalista Anna Mallamo, con il suo libro Lezioni di tango, Città del Sole Edizioni.

Il libro: il tango come metafora dell’esistenza

Le esperienze di una principiante di tango raccontate attraverso brevi capitoli-lezioni. Un testo emozionante, sinuoso, ricco di spunti, che si nutre di un continuo gioco di rimandi tra la vita e la danza. Il tango come metafora dell’esistenza, un suo “riassunto denso” e, per chi la vive, passione imprescindibile. Se è vero che “il tango non lo si può conoscere, lo si sente o non lo si sente”, l’autrice riesce ad evocare, ad ogni pagina, l’atmosfera magica che avvolge questa danza d’amore e di passione, nostalgia e ricordi.

Un universo affollato e passionale, divertito e divertente in cui s’affacciano tanti protagonisti: grandi maestri e volenterosi allievi, «principianti e avanzati, principesse e prestatori d’opera, artigiani e michelangeli, principi e ranocchi, cesellatori e guastatori, caballeros e seguidore». Un libro che smentisce il luogo comune – alquanto sgradito ai tangheri – secondo cui il tango «è un pensiero triste che si balla»: semmai, il tango secondo l’autrice è «una danza felice che si pensa».

Brioso e ironico, questo breve volume è una tessitura appassionata, una trama di passi e parole, con cui solo una penna esperta, giocosa, perfettamente padrone dello stile, come quella di Anna Mallamo, giornalista della Gazzetta del Sud e blogger di successo con “manginobrioches”, poteva cimentarsi.

Gli ospiti, l’esibizione e la milonga

Dopo i saluti del presidente del CRAL UNIRC, professore Martino Milardi, dialogheranno con l’autrice le giornaliste Federica Legato e Oriana Schembari. La serata è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Tangomalia, e vedrà l’esibizione anche del gruppo di allievi del corso di tango dell’Università. Seguirà una milonga, per un appuntamento aperto a tutti, studenti, docenti e cittadinanza, per gli appassionati del genere o semplici curiosi.