Annullata la tappa reggina dello show “Cinecittà” di Christian De Sica

Annullata la tappa reggina dello show “Cinecittà” di Cristian De Sica in programma sabato 14 Marzo al PalaCalafiore. A renderlo noto, l’organizzatore dell’evento Roberto Iacobino che, qualche giorno prima dall’atteso evento, con rammarico comunica che per problemi tecnici organizzativi, la data del lungo tour dell’attore romano in giro per l’Italia con un mega show che coinvolge un importante corpo di ballo diretto dal coreografo Franco Miseria ed un’orchestra composta da 20 elementi con il maestro Marco Tiso, non potrà svolgersi a Reggio.

“Sono sopraggiunti purtroppo, problemi tecnici che ci impediscono di portare al Palazzetto dello sport la vasta produzione del regista e attore romano, De Sica – spiega il promoter Iacobino – Da lunedì, chi ha comprato il biglietto in prevendita può richiedere il rimborso presso il punto autorizzato presso cui è stato effettuato l’acquisto. Sono dispiaciuto e profondamente rammaricato anche perché lo show di De Sica avrebbe di sicuro trasformato per qualche ora, il tempio dello sport nella casa del cinema e riunito giovani, adulti e tante famiglie sotto la buona stella di un grande varietà. Confidiamo di riportare lo spettacolo prossimamente e nel frattempo, ci scusiamo con gli spettatori e con la città di Reggio”.