A Reggio un ‘assaggio’ di Scirubetta: presentata l’anteprima del festival del gelato

«Il gelato può diventare un brand per Reggio Calabria, ma per essere riconosciuto va codificato come evento di respiro internazionale».

Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, Domenico Battaglia, intervenuto a palazzo Alvaro alla presentazione dell’anteprima di “Scirubetta, festival del gelato artigianale”.

Insieme a lui il sindaco metropolitano, Carmelo Versace, l’assessore comunale alle Attività produttive Alex Tripodi e Angelo Musolino, presidente di Conpait. Accanto all’esaltazione di un prodotto tipico di Reggio, famoso in tutto il mondo come il gelato artigianale, la solidarietà per l’associazione “Il sorriso di Chiara e Natale”.

L’anteprima del festival estivo si terrà sabato 18 aprile, dalle ore 17.30, a Piazza Italia, con stand di degustazione dedicati alle eccellenze del gelato artigianale reggino. L’iniziativa avrà anche una forte valenza sociale, con una raccolta fondi a favore dell’associazione “Il sorriso di Chiara e Natale”.

Anteprima “Scirubetta” in Piazza Italia: degustazioni e solidarietà

«Questa preview – ha aggiunto Battaglia – rappresenta un momento importante in vista dell’appuntamento di settembre. Si tratta di una manifestazione che ha un fortissimo legame con il territorio e che punta a valorizzare una nostra eccellenza riconosciuta nel mondo. Reggio Calabria deve ambire a diventare la capitale mondiale del gelato artigianale, costruendo un evento di livello internazionale. “Scirubetta”, dopo il successo degli ultimi anni, ha intrapreso la direzione giusta: deve diventare un volano di lavoro, sviluppo, turismo e promozione. Nella giornata del Made in Italy, crediamo che anche il “Made in Reggio” possa affermarsi su larga scala».

L’anteprima del festival estivo, prevista sabato 18 aprile dalle 17.30 in Piazza Italia, proporrà stand di degustazione dedicati alle eccellenze del gelato artigianale reggino e una raccolta fondi a favore dell’associazione “Il sorriso di Chiara e Natale”, con una valenza sociale che accompagna la promozione del territorio.

Versace e Tripodi: “Patto con gli imprenditori” e evento destagionalizzato

«Questa anteprima nasce anche per dare seguito al patto siglato con gli imprenditori del settore. Partiamo con un evento destagionalizzato che unisce promozione del territorio e valore sociale, dando spazio anche a chi opera quotidianamente nel volontariato» ha affermato Versace.

Tripodi ha chiarito:

«Scirubetta rappresenta un appuntamento ormai consolidato e un’eccellenza nel panorama delle produzioni che uniscono tradizione e innovazione. Questa preview rafforza il legame con il territorio e con il mondo del volontariato, valorizzando le potenzialità del comparto artigianale».

L’obiettivo, nelle parole degli amministratori, è rafforzare una manifestazione già riconoscibile e legarla a un percorso di crescita capace di unire economia, identità e dimensione sociale, mantenendo al centro la qualità del gelato artigianale.

Musolino (Conpait): “Reggio capitale mondiale del gelato”

A concludere, il presidente di Conpait Angelo Musolino: