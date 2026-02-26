Anticipo Reggina-Sancataldese: cambia il giorno della conferenza di Torrisi

Torna a parlare il tecnico dopo il duro sfogo di domenica scorsa e il successivo confronto con la squadra

Si gioca di sabato sera con la Reggina sarà impegnata alle ore 20 al Granillo contro la Sancataldese a conclusione di una settimana difficile che si pensava da queste parti di non rivivere più dopo la grande cavalcata. Con la speranza che tutto si sia nuovamente allineato ma anche con la consapevolezza che la sconfitta con la Vigor Lamezia ha ridotto le possibilità di aggancio alla vetta, dopo il duro sfogo di domenica scorsa, torna a parlare mister Torrisi con i giornalisti, ovviamente un giorno prima rispetto al canonico appuntamento del sabato.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica che venerdì 27 febbraio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi”.