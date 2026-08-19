Calabria, anziana trovata senza vita nei campi: al vaglio la posizione del marito

Una donna di 72 anni è stata trovata priva di vita in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell’area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per stabilire le cause della morte ed eventuali responsabilità. Sul corpo della donna sono state riscontrate diverse lesioni alla testa e gli investigatori ipotizzano che si tratti di un omicidio. Carmela Bifano, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa.

Sarà comunque l’autopsia, disposta dalla Procura di Castrovillari, a stabilirlo. Sulla vicenda inquirenti ed investigatori mantengono uno stretto riserbo ma, da quel che trapela, la donna sarebbe stata in compagnia del marito.

La posizione dell’uomo è ora al vaglio degli investigatori che indagano nella sfera familiare della vittima. Le indagini sono condotte dalla Polizia.

Fonte: Ansa Calabria