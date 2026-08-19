Sanità in Calabria, svolta per il benessere mentale: arriva lo psicologo online e di territorio
L'annuncio del presidente Occhiuto: supporto psicologico nelle Case della Comunità e via web, senza bisogno di impegnativa
19 Agosto 2026 - 06:58 | di Redazione
“Qualcosa di importante sta arrivando. Per la mente, per le persone”.
Con questo messaggio diffuso sui propri canali social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato un’importante novità destinata a trasformare la tutela della salute sul territorio regionale.
La data da segnare sul calendario è settembre 2026, mese che segnerà il lancio ufficiale di un servizio innovativo focalizzato sul benessere psicologico — un ambito della medicina per troppo tempo relegato ai margini, ma fondamentale per la qualità della vita dei cittadini.
Oltre lo psicologo scolastico: una tutela a 360 gradi
Dopo l’avvio nel 2024 del progetto dedicato allo psicologo scolastico, la Regione Calabria compie un ulteriore passo in avanti. L’obiettivo ora è ampliare la rete di supporto a tutta la popolazione, introducendo una figura di riferimento integrata che unisce la prossimità fisica alla flessibilità delle nuove tecnologie: lo psicologo online e del territorio.
Come funzionerà il servizio: accesso diretto e zero burocrazia
Per rendere il supporto psicologico realmente accessibile e privo di barriere, la Regione ha strutturato un modello ad accesso facilitato. Ecco i punti chiave del nuovo progetto:
- Un numero dedicato: un contatto telefonico diretto rivolto a chiunque senta la necessità di chiedere aiuto o un primo consiglio.
- Piattaforma online di orientamento: uno spazio digitale pensato per un primo ascolto e per indirizzare l’utente verso il percorso più adatto.
- Sostegno di prossimità: professionisti attivi direttamente all’interno delle Case della Comunità distribuite su tutto il territorio calabrese, per garantire uno psicologo vicino a casa.
- Nessuna impegnativa richiesta: per accedere al servizio non servirà la prescrizione del medico di base, abbattendo tempi di attesa e passaggi burocratici.
Prossimi passi
Gli ulteriori dettagli operativi sul funzionamento e sulle modalità d’accesso verranno svelati, probabilmente, a ridosso del lancio ufficiale previsto per settembre.
Con questa iniziativa, la Calabria punta a rafforzare concretamente la propria rete sanitaria, mettendo al centro la persona e ponendo la salute mentale sullo stesso piano di quella fisica.
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