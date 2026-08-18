Calciomercato: Messina, che colpo! Aumenta la colonia di ex Reggina
Arriva un difensore che per la categoria è davvero un lusso
18 Agosto 2026 - 22:47 | Redazione
Aumenta il numero di ex Reggina in forza al Messina. Dopo il Ds Pellegrino, il tecnico Torrisi e i calciatori Sarao, Sartore e Palumbo, arriva anche il difensore esperto Blondett.
Il comunicato
“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Edoardo Blondett. Difensore di personalità, Blondett fa della solidità e del senso della marcatura i suoi punti di forza.
Un vero punto di riferimento per il reparto difensivo, pronto a mettere esperienza, carattere e determinazione al servizio del gruppo“.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie