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Calciomercato: Messina, che colpo! Aumenta la colonia di ex Reggina

Arriva un difensore che per la categoria è davvero un lusso

18 Agosto 2026 - 22:47 | Redazione

Edoardo Blondett Reggina ()

Aumenta il numero di ex Reggina in forza al Messina. Dopo il Ds Pellegrino, il tecnico Torrisi e i calciatori Sarao, Sartore e Palumbo, arriva anche il difensore esperto Blondett.

Il comunicato

L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Edoardo Blondett. Difensore di personalità, Blondett fa della solidità e del senso della marcatura i suoi punti di forza.
Un vero punto di riferimento per il reparto difensivo, pronto a mettere esperienza, carattere e determinazione al servizio del gruppo“.

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