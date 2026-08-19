Calabria, ultraleggero scomparso: ricerche ancora senza esito
Ricerche sia a terra che in mare, anche con l'impiego dei droni dei Vigili del fuoco. Ancora nessuna traccia
19 Agosto 2026 - 07:11 | Comunicato stampa
Sono andate avanti tutto il giorno di ieri, ma senza esito, le ricerche dell’ultraleggero scomparso domenica mattina nell’alto Tirreno Cosentino con a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, di 55, di Matera.
Per tutto il giorno la vasta area nel Comune di Fuscaldo è stata sorvolata dall’elicottero e dai droni dei Vigili del fuoco e dall’elicottero dell’Aeronautica Militare, mentre a terra l’impervio territorio caratterizzato da folti boschi è stato percorso da vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanzieri, Protezione civile regionale, Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e volontari.
In mare, invece, sono state le motovedette della Guardia costiera a pattugliare le acque antistanti il litorale. Lo sforzo dei soccorritori, però, è risultato vano e dell’ultraleggero non è stata trovata traccia.
Le ricerche sono proseguite anche di notte con le squadre a terra.
Fonte: Ansa Calabria
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