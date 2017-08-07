Laboratori per Volontari, seconda azione prevista all’interno del progetto “C’era una volta…in corsia”, ha l’obiettivo di formare nuovi volontari attraverso un percorso completo ed esaustivo, per poi introdurli alle attività in ospedale. Curata dalle associazioni Pagliacci Clandestini, Ail sezione Alberto Neri e Tra noi Calabria, l’azione è sviluppata su un percorso formativo della durata complessiva di 120 ore, suddiviso in laboratori di 20 ore ciascuno distribuiti su 6 fine settimana compresi fra il 15

Settembre 2017 e il 29 Ottobre 2017.

Tre edizioni tra Reggio, Cinquefrondi e Siderno

L’intero ciclo di formazione verrà replicato su tre edizioni che si svolgeranno a Reggio Calabria, Cinquefrondi (Area della Piana

di Gioia Tauro) e Siderno (Area della Locride).

Per l’area di Reggio Calabria i laboratori si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie dell’Associazione Tra Noi Calabria (Collina degli Angeli, via San Luigi Orione 5). Per l’area della Piana di Gioia Tauro la location di riferimento è invece il Frantoio delle Idee (Via Rione Palmara, Cinquefrondi), mentre per l’area della Locride il ciclo di formazione si svolgerà presso la sede dell’Associazione di Volontariato “Rangers International”, delegazione di Siderno (Via Mediterraneo 10/14, Siderno).

I contenuti della formazione

I momenti di formazione saranno condotti da esperti su tematiche come comunicazione e relazione con il paziente e la famiglia; approccio alla malattia; conoscenza delle norme di condotta in ambito sanitario ospedaliero; clownerie, teatro in ospedale e attività creative per il tempo in reparto.

Nello specifico, i vari laboratori all’interno delle sessioni riguarderanno:

Clownerie e teatro in ospedale

Sapere, Saper Fare, Saper Essere

Il Volontario nella relazione con i pazienti e le famiglie

Approccio alla malattia: “Il sé incontra l’altro”

Il Volontario nella relazione con gli altri volontari e le altre figure di riferimento

Teatro di Carta

Racconti di Musica

Norme di condotta in ambito ospedaliero: “Essere Volontari si nasce o si diventa?”

Come iscriversi

L’accesso ai laboratori è subordinato alla presentazione del modulo di iscrizione dedicato all’area interessata, secondo quanto indicato al suo interno.

Il modulo può essere reperito:

Sulla pagina del sito web relativa all’azione “Laboratori per volontari”:

I candidati dovranno avere compiuto i 18 anni e far pervenire il suddetto modulo, pena esclusione, entro l’11.09.2017 e secondo quanto indicato sul modulo stesso. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’azione rappresenta una splendida occasione per chiunque voglia affacciarsi al mondo del volontariato in ospedale con propositività ed adeguata preparazione, e permetterà ai partecipanti di ottenere un insieme di competenze trasversale ed esaustivo, incentrato sulle buone pratiche in ambito ospedaliero e sociale e comprensivo di nozioni ed esperienze di attività creative per il tempo in reparto.