Aperte a Reggio Calabria le iscrizioni Master breve in Diritto e Processo Tributario

Sono aperte le iscrizioni al Master in Diritto e Processo Tributario che prenderà avvio il prossimo 26 maggio presso il Salone dell’Associazione degli Industriali di Reggio Calabria. Le iscrizioni saranno accettate sino a esaurimento posti.

Il Master organizzato da ISV Group di Reggio Calabria (www.isvgroup,it, Tel 0965/1875254) è diretto dalla Prof.ssa Maria Smorto, Presidente del Comitato dei Revisori dei Conti del Consiglio regionale della Calabria e Giudice Tributario.

Ampio e articolato il programma didattico che comprende sia il diritto sostanziale che il diritto processuale tributario, a partire da Istituti fondamentali quali lo Statuto del Contribuente e il rapporto giuridico d’imposta, proseguendo via via fino alla Giustizia tributaria e ai rapporti tra il processo delle Commissioni e quello penale tributario.

I docenti chiamati dalla Prof.ssa Smorto a formare i nuovi esperti specializzati in questa complessa ed attualissima branca del diritto, sono scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati tributaristi e dirigenti pubblici. Il Master è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati e da quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ed ai corsisti vengono riconosciuti rispettivamente 20 e 50 crediti professionali. Saranno presenti, infatti, il Dott. Stefano Poeta, Presidente ODCEC Reggio Calabria, e il Dott. Antonio Repaci, Presidente ODCEC Palmi.

Scorrendo i nomi dei professionisti coinvolti in questo importante evento formativo spiccano quelli della Prof.ssa Maria Vittoria Serranò, ordinario di Diritto Tributario e docente presso l’Università di Messina, il Prof. Michele Salazar, la Prof.ssa Anna Romeo, ordinario di Diritto Amministrativo, il Prof. Salvatore Loprevite, economista aziendale in forza alla Dante Alighieri di Reggio Calabria, nonché illustri magistrati componenti della Commissione Tributaria reggina, tra cui la Dott.ssa Caterina Asciutto, la Dott.ssa Tiziana Drago e il Dott. Massimo Minniti.

Offriranno il loro valido contributo didattico i tributaristi Avv. Roberto Alecci e Avv. Paolo Davide Barberi e, per le materie afferenti al Diritto Tributario Doganale, il Dott. Avv. Corrado Savasta, Dirigente dell’Autorità Portuale di Messina e il Dott. Antonio Gangeri, doganalista.

A conclusione del Master sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valevole a ogni effetto di legge.

“Si tratta di un evento inedito per la nostra città, per la ricchezza e la qualità della didattica proposta e per la completezza del programma formativo” conclude l’Avv. Giuseppe Strangio, Direttore di ISV Group. “Uno sforzo organizzativo importante che ci auguriamo soddisfi le esigenze di specializzazione e aggiornamento sempre più pressanti nel mondo delle libere professioni”.