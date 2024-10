Apertura mostra ‘Ulisse Calabrese’ a Siderno

Ha aperto con incredibile successo di pubblico la mostra Ulisse Calabrese presso palazzo Falletti a Siderno superiore .

A tagliare il nastro per questa tappa di Ferlinghetti in terra calabra , la dottoressa Matilde Mule’ della commissione straordinaria in carica al Comune di Siderno , l’Assessore Regionale dott.sa Fragomeni e le responsabili del progetto e cura della stessa le dott.sse Diano Giada ed Polimeni Elisa.

La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto dalle 17:30 alle 22:00,