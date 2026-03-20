Gambarie, si scia nel 1° giorno di primavera: riaprono le piste Telese e Azzurra

Il 1° giorno di primavera porta con sé un raggio di sole per gli amanti dello sci. Gambarie d’Aspromonte accoglie la nuova stagione con una sorpresa: la riapertura delle piste Telese e Azzurra.

Domani, sabato 21 marzo, sarà possibile tornare a sciare, sfruttando le ultime opportunità per vivere la neve prima dell’arrivo definitivo della bella stagione.

Le piste Azzurra e Telese saranno aperte al pubblico rispettivamente fino alle 12:00 e alle 14:00 di domani. La decisione sull’apertura per domenica 22 marzo dipenderà dalle condizioni meteorologiche di sabato, con una valutazione che terrà conto della qualità della neve e della sicurezza degli sciatori.