Rifiuti e fondi ai Comuni, Falcomatà: ‘Sindaci e cittadini hanno bisogno di risposte e certezze’

Il sindaco di Reggio Calabria è tornato a parlare ai suoi cittadini. Una diretta insolita, non da Palazzo e non da casa sua.

“È stata una giornata lunga e, per questo motivo, ho ritardato rispetto ai soliti orari. Ho scelto di fare questa diretta dal Parco Lineare Sud che impareremo a conoscere dalle prossime settimane. I lavori continuano a ritmo serrato. Martedì consegneremo tutto alla ditta che si è aggiudicata l’appalto. Ho voluto fare la diretta da qui, questa sera, perchè tutto quello che le città programmano rischia di essere compromesso da parte del Governo. Non abbiamo ricevuto le risposte che aspettavamo. Abbiamo insistito fio a notte fonda, durante il nostro incontro nella Capitale, per aggiungere alcune misure, come ad esempio quella del suolo pubblico gratuito.

Noi non siamo diversi dagli imprenditori che vivono uno stato di sofferenza, di incertezza e che ancora non hanno visto 1 euro della Cassa Integrazione in deroga. Ogni giorno ricevo messaggi di nostri concittadini che non hanno ricevuto neanche la mensilità di marzo. Questo crea sfiducia nelle istituzioni e rabbia sociale. E con chi prendersela se non con la politica? I sindaci sono quelli che sono più esposti e noi, da primi cittadini, oggi chiediamo rispetto al Governo nazionale.

Quando chiediamo 5 miliardi è perchè servono e 3 non bastano. Non possiamo chiedere ai commercianti il pagamento della TARI nei mesi in cui sono stati chiusi. La soluzione sono i decreti per compensare la liquidità. Saremo fastidiosi fino a quando non avremo risposte da Roma.

Allo stesso tempo, serve chiarezza anche sulle linee guida che i cittadini dovranno rispettare a partire dal 18 maggio. Non possiamo entrare in un tritacarne, così non ne usciamo più. Il Governo stabilisca criteri comuni per il territorio nazionale coinvolgendo però anche gli enti locali”.