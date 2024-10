Caos rifiuti, Articolo Uno: ‘Santelli dimostri di avere a cuore la città più grande della Calabria’

È giunta l’ora che la presidente Jole Santelli dimostri con i fatti che le smorfie fatte in diretta nazionale parlando di Reggio Calabria siano state solo una gaffe non voluta. Adesso ha l’occasione di dimostrare di avere a cuore la più grande città della regione.

L’emergenza rifiuti va affrontata in maniera urgentissima e prioritaria rispetto ad altri temi. Inquadrata in questo periodo di emergenza Covid19 va affrontata con tutti i mezzi e le ordinanze possibili ed immaginabili.

Non è concepibile né accettabile avere una sola discarica funzionante, quella di Crotone, (gestita da un privato) in tutta la regione. È chiaro che la stessa discarica non può sostenere il conferimento di tutti i comuni bloccando così di fatto la raccolta sul territorio da parte delle società incaricate che non hanno, appunto, dove portare i rifiuti che restano per strada, o sotto le finestre dei cittadini.

Ma l’emergenza Covid19 fa risaltare un altro dato tragico, i rifiuti non ritirati negli ospedali, nelle case di cura e nei presidi evidenziati dalla prefettura, contribuiranno ad aumentare il rischio igienico sanitario.

In questi casi occorre mettere da parte i colori politici e lavorare per risolvere una volta per tutte un problema che si ripresenta sempre più spesso.

Occorre riaprire le discariche che già esistono sul territorio, serve terminare i lavori delle discariche in costruzione come quella di Cittanova, occorre pensare a modi alternativi e tecnicamente avanzati per eliminare e dove si può riutilizzare i rifiuti. Questo sarebbe un salto di qualità per tutta le regione e quindi per i singoli comuni.

Il nostro comune, come ha ben specificato l’assessore all’ambiente Neri, sta facendo sforzi enormi ma senza lo sblocco delle discariche e senza l’intervento autorevole della regione non si può più garantire il servizio nonostante la buona volontà di tutti compresi gli operatori Avr.

Il nostro appello quindi va alla Presidente Santelli ed all’assessore regionale all’ambiente affinché attraverso un confronto costruttivo e collaborativo con i comuni aggrediscano il problema tramite una task force permanente che abbia come unico obiettivo (con una scadenza temporale) la risoluzione dell’emergenza rifiuti in Calabria. Il nostro Comune ha già dichiarato piena disponibilità.

Articolo Uno Reggio Calabria