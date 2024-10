Reggio città più grande della Calabria, Falcomatà: ‘Santelli eviti di fare le ‘facce’

Non poco ha fatto discutere il volto del presidente della Regione Calabria durante un programma televisivo a sentire dire che “Reggio” è la città più grande della regione. Un’affermazione che rappresenta non una presa di parte, ma una verità.

“Ho la fortuna di essere il sindaco della più grande città della Calabria – afferma pungente Giuseppe Falcomatà. Anche se questa cosa a qualcuno non fa piacere. Non è una visione, un punto di vista, è così. Sinceramente quando questa cosa viene data come la notizia più normale al mondo, chi la Calabria la rappresenta dovrebbe evitare di fare le facce. Non solo per una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Chi rappresenta tutta la Calabria, per qualsiasi città si parli non dovrebbe fare le facce, soprattutto in una città che ha dato fiducia al Governatore con oltre il 65% dei consensi. Non credo sia giusto, nè corretto.

Noi rivendichiamo questa cosa non perchè sia un gran dato, ma perchè è la verità. Bisogna confermarlo e ribadirlo, quando si rappresenta una regione unica, non una città o un territorio piuttosto che un altro. Lo sappiamo tutti quanto bisogno c’è nella nostra terra di unità. Quindi chi questa unità la deve mostrare non può permettersi di dare l’idea di pensare il contrario.

Inoltre, detto tra noi, Reggio non è solo la città più grande, ma anche la più bella”.