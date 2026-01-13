Reggio, studenti stipendiati: il protocollo tra il Righi-Boccioni-Fermi e Tecnoappalti Italia

Il Polo Tecnico Professionale di Reggio ha siglato l'attivazione di un apprendistato di primo livello che consentirà ai ragazzi di entrare nel mondo del lavoro con un contratto regolare e retribuzione mensile

Il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria, diretto dalla prof.ssa Anna Maria Cama, ha raggiunto un importante traguardo nel legame tra istruzione e occupazione.

Ieri, infatti, è stato firmato un protocollo d’intesa per l’attivazione dell’apprendistato di primo livello, un’opportunità che consentirà ad alcuni studenti dell’Istituto di entrare nel mondo del lavoro con un contratto regolare e una retribuzione mensile, già durante il loro percorso di studi.

L’accordo, sottoscritto nell’aula magna, è stato firmato tra il Polo Tecnico Professionale, rappresentato dalla dirigente Anna Maria Cama, e la società Tecnoappalti Italia, rappresentata da Herbert Catalano. L’intesa formalizza l’ingresso di giovani studenti nell’organico aziendale, con gli allievi selezionati che saranno assunti dall’impresa e percepiranno uno stipendio che riconoscerà il valore della loro attività pratica e formativa.

La Dirigente Anna Maria Cama ha sottolineato:

“È un percorso in cui la scuola crede fermamente perché permette agli studenti di vivere concretamente il mondo del lavoro”. Ha poi aggiunto: “Essere assunti e stipendiati dall’azienda rappresenta un’esperienza arricchente che irrobustisce il curriculum e, soprattutto, la consapevolezza dei nostri ragazzi, valorizzando il loro percorso di crescita professionale e di vita”.

L’intesa con Tecnoappalti Italia segue il successo ottenuto lo scorso anno con la società Soseteg, confermando la capacità del Polo Tecnico di attrarre partner industriali di rilievo. Herbert Catalano, da parte sua, ha dichiarato:

“Un’iniziativa importante per il territorio che permette ai giovani di acquisire professionalità e consapevolezza, elementi essenziali per affrontare con successo il mercato del lavoro”.

Durante la conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche i professori Francesca Ieracitano e Carmelo Giamboi, la Dirigente Anna Maria Cama ha comunicato altre importanti novità del Polo:

Opzione internazionale Cambridge per l’indirizzo “ Trasporti e Logistica ”, con l’insegnamento di materie tecniche in lingua inglese e il conseguimento della certificazione B2 .

per l’indirizzo “ ”, con l’insegnamento di materie tecniche in e il conseguimento della . Avvio di un nuovo indirizzo: logistica , che consentirà agli studenti di acquisire competenze specialistiche nella gestione dei flussi di merci e delle reti di distribuzione. Questo settore è oggi cruciale per l’economia globale e il percorso formerà professionisti capaci di operare in porti , interporti e grandi piattaforme logistiche , garantendo sbocchi occupazionali immediati in un mercato in forte espansione.

, che consentirà agli studenti di acquisire nella gestione dei flussi di merci e delle reti di distribuzione. Questo settore è oggi cruciale per l’economia globale e il percorso formerà professionisti capaci di operare in , e , garantendo sbocchi occupazionali immediati in un mercato in forte espansione. Inizio del corso serale in Biotecnologie Sanitarie , per garantire anche agli adulti l’opportunità di formarsi specificamente nel mondo delle professioni sanitarie e non solo.

, per garantire anche agli adulti l’opportunità di formarsi specificamente nel mondo delle e non solo. Possibilità di diplomarsi in quattro anni per chi si iscrive in “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” (agrario), con la possibilità di proseguire negli Istituti Tecnici Superiori o all’università, o, in alternativa, di entrare nel mondo del lavoro subito dopo il diploma.

Con questa strategia, il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” si posiziona come un’istituzione capace di offrire agli studenti competenze d’eccellenza, autonomia economica e titoli di studio spendibili immediatamente nel mondo del lavoro.