Archi ha di nuovo la sua palestra, Facolmatà: “Spazio di aggregazione sportivo e sociale”

Le dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria e del delegato allo Sport durante il taglio del nastro, in diretta su CityNow, in occasione della riapertura della ristrutturata palestra polifunzionale del rione Archi.

Il primo cittadino Giuseppe Falcomatà ha spiegato ai microfoni di CityNow:

“Quello che mancava alla palestra era proprio il ritorno del rumore del calpestio sul gommato, del vociare dei giovani atleti. Uno spazio di aggregazione, uno spazio sportivo. Un quartiere vive se gli si dà la possibilità di vivere e di poter continuare a stare a Reggio Calabria. Dopo gli anni dell’emergenza migranti, la struttura era stata utilizzata in modo diverso adesso finalmente può essere sfruttata nel modo corretto”.

Dello stesso avviso è il consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Latella che ha spiegato durante la diretta di CityNow:

“E’ una grande gioia riaprire questa struttura polifunzionale, una grande conquista ristrutturare per quello che sarà un punto di riferimento per l’intero quartiere. Per il momento sarà l’amministrazione comunale a gestire il tutto, ma presto sarà delegata una specifica associazione”.