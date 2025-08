Chiarimenti dell’arcivescovo Morrone sulle dichiarazioni di don Nuccio Cannizzaro

"Portato avanti un proficuo dialogo e collaborazione con la magistratura, come di fatto il cammino attuale della Chiesa reggina può documentare", le parole di Morrone

A margine di quanto pubblicato dal giornale telematico di Repubblica riguardante le dichiarazioni di don Nuccio Cannizzaro durante la Santa Messa celebrata ai fedeli partecipanti al Convegno di Forza Italia, domenica mattina, l’arcivescovo intende manifestare alcune precisazioni.

Ricordando quanto papa Francesco ha insegnato in Evangelii Gaudium (135-144), egli ribadisce che l’omelia, parte integrante della liturgia eucaristica, non esprime opinioni, offre speranza, orienta al futuro e non lascia gli ascoltatori prigionieri della negatività. Essa deve aderire alla Parola di Dio e rispondere al delicato compito di illuminare le coscienze.

L’impegno della Chiesa reggina per la formazione e la legalità

La Chiesa di Reggio Calabria ha sempre operato nella formazione dei giovani e degli adulti per una presenza attiva nella vita sociale, culturale e politica, nella prospettiva del bene di tutti.

Dialogo con le istituzioni e sostegno alla legalità

Per questo ha dato vita a un Istituto di Formazione Socio-Politica che promuovesse sistematicamente la formazione alla partecipazione e alla legalità. Inoltre i pastori hanno sempre tenuto a rispettare le istituzioni e portato avanti un proficuo dialogo e collaborazione con la magistratura, come di fatto il cammino attuale della Chiesa reggina può documentare.