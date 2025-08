Messa Stati Generali FI, Don Nuccio Cannizzaro chiarisce: ‘Mai parlato contro la giustizia, mi riferivo al giustizialismo’

Accusato di aver trasformato l’omelia in un messaggio politico durante la messa a porte chiuse che ha aperto la kermesse politica degli Stati Generali di Forza Italia a Reggio Calabria, Don Nuccio Cannizzaro si difende, in un’intervista rilasciata all’Avvenire di Calabria.

“Basta cultura della legalità che tanti danni ha fatto”, aveva dichiarato durante la messa, davanti alla platea dei big di FI. E ancora:

“Bisogna ripristinare l’immunità parlamentare, il potere scelto con il voto dagli italiani deve avere la supremazia, solo così si può far volare in alto il Paese”, avrebbe dichiarato.

Il sacerdote reggino è intervenuto sulle pagine dell’Avvenire in merito alla sua recente omelia, chiarendo quello che era il suo messaggio.

Ho esortato i presenti a operare scelte per il Sud, perché se il Sud si svilupperà, tutta la nazione troverà benefici. E prendendo lo spunto dal tema del convegno ho proposto ai presenti di prendere in considerazione la Dottrina Sociale della Chiesa come riferimento per ogni intervento nella vita pubblica. Qui ho accennato al valore evangelico della Giustizia, intesa come opera di Dio e non come opera dell’uomo. Poi ho fatto riferimento alla legalità, che è la prassi giuridica dei vari stati, opera degli uomini ed ho anche fatto riferimento al giustizialismo, che in alcuni casi, secondo me, non aiuta la giustizia.