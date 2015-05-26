Area Grecanica tra origini e innovazioni

Un convegno a Cardeto riporta al centro le origini del borgo aspromontano e la volontà di entrare nel mondo ellenofono, tra toponomastica e grecanico a scuola

Cardeto- giorno 23 maggio 2015 presso la sala del consiglio comunale di Cardeto, borgo aspromontano, si è tenuto il Convegno sull’area grecanica.

In questa “chiacchierata” sono intervenuti l’attuale Sindaco di Cardeto Pietro Fallanca ed il dott. Carmelo Giuseppe Nucera già sindaco di Bova, mediatrice del convegno il presidente Valentina Vita.

Nel corso del convengno si è discusso a lungo delle origini del piccolo centro abitato e soprattutto della volontà spontanea di far parte del mondo ellenofono (di origine greca). Il sindaco ha ben accolto le proposte fatte dal dottore tra cui quella della toponomastica e quella di introdurre all’interno delle scuole lo studio del grecanico.

Cardeto vanta delle origini antiche spesso sconosciute anche dalla popolazione stessa. L’associazione mira a coinvolgere non solo la sua popolazione ma anche l’interesse di chi sta all’esterno affinchè entro la fine di quest’anno si possa pubblicare il libro da noi scritto “Profumo di Paese“.