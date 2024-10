Area integrata dello Stretto, Marino: “Reggio e Messina unica grande metropoli”

In relazione al tavolo tecnico svoltosi questa mattina presso la sede della Città metropolitana di Messina, riguardante l’istituzione dell’Area integrata dello Stretto, si diffonde la seguente dichiarazione dell’Assessore alla Mobilità del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino:

“Si tratta di un passaggio di portata storica per Reggio e Messina che può aprire scenari molto più grandi per tutti i territori coinvolti. L’area dello Stretto deve ritrovare una sua centralità nel quadro delle dinamiche di sviluppo a livello locale e nazionale, puntando sulle enormi potenzialità che i territori possiedono, in particolare da un punto di vista turistico e attrattivo”.

L’Assessore continua:

“Poter contare su una strategia comune e condivisa significa moltiplicare le forze e i risultati per entrambe le città, partendo da cose semplici ma estremamente rilevanti per gli utenti, come l’obiettivo di un biglietto unico per muoversi da una sponda dello Stretto all’altra, traguardo a cui stanno già lavorando le aziende di trasporto pubblico coinvolte”. “Un sistema di mobilità moderno, funzionale ed efficiente è la chiave per dar vita ad un’unica grande metropoli dello Stretto. Tale obiettivo oggi è davvero a portata di mano. In questo contesto va sottolineato l’eccellente lavoro della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto. Una preziosa cabina di regia avviata su impulso del presidente del Consiglio regionale della Calabria. Nicola Irto è da sempre fermo sostenitore della conurbazione e che sotto la guida del consigliere regionale Domenico Battaglia sta conducendo una proficua ed incisiva azione di proposta, sintesi e confronto tra tutti gli attori istituzionali coinvolti”.

Marino conclude: