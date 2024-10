Emergenza ambientale ad Arghillà, Castorina: “Necessari fondi straordinari ed interventi specifici”

“Alcune zone della città di Reggio Calabria oggi vivono un emergenza senza fine che va affrontata con urgenza da tutti gli enti locali interessati”, queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina, Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio e componente della Commissione Ambiente al Comune di Reggio Calabria.

“L’amministrazione comunale insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà, prosegue Castorina ha messo in campo enormi energie per offrire un servizio che ad oggi, per svariati motivi, tra cui anche i vari conteziosi che hanno interessato chi avrebbe o dovrebbe gestire la raccolta ordinaria e straordinaria, palesa ritardi e disservizi che in alcuni casi si trasformano in situazioni di pericolo per la salute pubblica. Arghillà è simbolo massimo di questo problema che va risolto con l’aiuto di tutti e con azioni forti”, dichiara Castorina.

“Ho chiesto al settore di riferimento afferma Castorina notizie e riscontri rispetto ai vari e necessari interventi da realizzare ma è del tutto evidente che serve un azione sinergica tra tutti per affrontare il problema non con il carattere dell’emergenza ma con quello della programmazione. Rispetto a questo conclude Castorina servono fondi straordinari ed attenzione massima ed è per questo che ho trasmesso richiesta formale alla Presidenza del Consiglio per convocare la Commissione Ambiente direttamente ad Arghillà per palesare come la politica non può dimenticare questo territorio ma anche per richiedere con forza e determinazione ai vari livelli istituzionali fondi appositi ed interventi specifici per affrontare l’emergenza”.