Arghillà, ancora incendi nell’indifferenza: “Siamo pronti a protestare”

L'area Nord di Arghillà, in particolare Modenelle, è stata nuovamente colpita da incendi devastanti. La comunità locale è pronta a scendere in piazza contro l'indifferenza

Questa mattina, l’area Nord di Arghillà, in particolare la zona di Modenelle, è stata ancora una volta preda di incendi che hanno causato danni e preoccupazione tra i residenti. La nube di fumo nero che ha invaso le strade della zona è visibile anche a distanza, suscitando l’indignazione della comunità locale.

Le immagini che circolano sui social media mostrano un panorama desolante, con fiamme che divampano vicino alle abitazioni e a pochi passi dalle strade principali. Non è la prima volta che accade, e la situazione sta diventando insostenibile. I residenti si dicono stanchi dell’inerzia delle autorità competenti, accusando chi ha il dovere di intervenire di non fare abbastanza per fermare il ripetersi di questi episodi.

“Ogni anno assistiamo alla stessa scena: il fuoco che divora la nostra terra e nessuno che interviene concretamente,” affermano i cittadini della zona. “Siamo stufi di vedere la nostra sicurezza ignorata. Siamo pronti a protestare.”