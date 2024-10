Arghillà, rimossi amianto e carcasse d’auto bruciate. Il Gruppo Civico: ‘Un passo verso la rinascita’

“Si inizia a vedere un barlume di speranza per il quartiere di Arghillà, che ha finalmente raggiunto un traguardo che solo pochi mesi fa sembrava impossibile”, scrive in una nota stampa Patrizia D’Aguì, Presidente del Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita”. Il gruppo, che in questi giorni ha combattuto con tutte le proprie forze, ha finalmente visto i primi segnali di cambiamento: la rimozione del materiale contenente amianto e delle carcasse d’auto bruciate.

Una battaglia lunga e difficile per il quartiere

“Oggi festeggiamo qualcosa che dovrebbe essere scontata: vivere in un ambiente salubre è un diritto fondamentale dell’essere umano, ma ad Arghillà la situazione era divenuta talmente assurda da rasentare il disumano”, afferma D’Aguì. Dopo numerose proteste, manifestazioni e segnalazioni, il Gruppo Civico ha visto i primi frutti del suo lavoro, nonostante la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni e, in alcuni casi, anche dai cittadini stessi.

“Non ci siamo lasciati abbattere e abbiamo continuato a gridare nel deserto”, continua la Presidente, ringraziando in particolare il Consigliere d’opposizione Massimo Ripepi, che ha sostenuto la loro battaglia sin dall’inizio, convocando una seduta della Commissione Controllo e Garanzia e sollecitando l’intervento del Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro.

I primi risultati concreti

Il 13 settembre 2024, il Gruppo civico ha ricevuto una nota dal Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria, che comunicava il completamento della rimozione del materiale contenente amianto. Un risultato accolto con grande sollievo, ma la battaglia non si è fermata lì.

“Abbiamo continuato a lottare affinché anche le carcasse d’auto bruciate venissero rimosse”, afferma D’Aguì. E finalmente, l’8 ottobre 2024, sono iniziati i lavori di rimozione delle carcasse, segnando un altro passo fondamentale verso la rinascita di Arghillà.

La rinascita di Arghillà è solo all’inizio

Le parole di Patrizia D’Aguì esprimono appieno l’emozione e la soddisfazione per il risultato ottenuto:

“Abbiamo lavorato sodo e spesso ci siamo ritrovati da soli. Oggi i risultati dei nostri sforzi testimoniano l’importanza della nostra azione e della pressione civica esercitata.”

La Presidente conclude: