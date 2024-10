Arghillà: inaugurate le targhe e la mappa di quartiere. Marra: “I sogni si avverano”

Inaugurazione delle targhe toponomastiche e della mappa di quartiere a Arghillà. Il progetto F.A.T.A. e la comunità lavorano insieme per la rinascita

Il viaggio di “Ri-generare Arghillà, costruire comunità”, dopo la firma del protocollo a Palazzo San Giorgio grazie al progetto F.A.T.A., che vede insieme il Comune di Reggio Calabria, il Consorzio Ecolandia e la Chiesa Valdese, è proseguito nel quartiere nord della città dello Stretto grazie al taxi sociale del progetto.

L’importanza delle targhe toponomastiche

Un percorso che si è snodato lungo le strade di Arghillà per scoprire l’installazione delle targhe toponomastiche, culminato con la posa in opera della targa di Piazza Integrazione dei Popoli e la scopertura della Mappa di quartiere. Quest’ultima è stata realizzata durante un workshop coi cittadini di Arghillà Nord, guidati dalle maestranze di Parco Ecolandia. Si tratta dell’ultima di 40 targhe toponomastiche che finalmente danno nome alle vie del quartiere.

Sarà inoltre attivato un QR code per far conoscere le storie dietro i nomi delle strade. Un segnale positivo è stato evidenziato nel corso della mattinata: le opere realizzate finora non sono state toccate da atti vandalici.

La cerimonia di inaugurazione

Dopo la firma nel Salone dei Lampadari Italo Falcomatà, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e del prefetto Massimo Mariani, la successiva cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, l’Assessora al Welfare Lucia Anita Nucera e il Consigliere Giuseppe Giordano.

“Oggi ci troviamo di fronte a un simbolo di speranza perché dietro c’è un lavoro di squadra che, grazie al progetto F.A.T.A., si è concretizzato. Non sono solo delle targhe, ma molto di più. Questi pannelli, fatti su legno e creati da ragazzi della comunità di Arghillà, mostrano che quando si lavora in rete i sogni si avverano”, ha dichiarato Enzo Marra, Presidente del Consiglio Comunale.

Il ruolo della comunità e delle istituzioni

L’assessore comunale alle Politiche Sociali e Welfare, Lucia Anita Nucera, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni, associazioni e religioni, coinvolgendo sia la Chiesa Valdese che la Chiesa Cattolica: