Piana, atto doloso ai danni dei terreni di Patrizia Rodi Morabito: arrestati gli autori

“Qualche mese fa, presso la mia Azienda, sono intervenuti (come ormai di prassi) i Carabinieri della Tenenza di Rosarno ed alcune pattuglie inviate dal 112, effettuando l’ arresto di alcune persone colte in flagranza di reato”.

A scriverlo, in un post sui social, l’imprenditrice della Piana di Gioia Tauro, Patrizia Rodi Morabito, che solamente qualche settimana fa, aveva visto andare in fumo una piantagione di kiwi. Solo l’ultimo in ordine di tempo, di una serie di atti dolosi alla sua attività, per il quale, però, le autorità sono riuscite ad assicurare alla giustizia i responsabili.

“Ci vuole tempo, ma poco a poco tutti i nodi vengono al pettine” ha scritto ancora Morabito, che poi ha voluto porgere un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno reso possibile fermare gli autori di questi atti.