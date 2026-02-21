Ndrangheta, asse Reggio-New York: operazione di ROS e FBI porta a 7 arresti

L'asse criminale Siderno-New York finisce nel mirino di ROS e FBI. Sette arresti per la cosca Commisso: ecco come la Ndrangheta governava le proiezioni in Canada e USA

Il 17 febbraio, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, nell’ambito di cooperazione internazionale di polizia con l’F.B.I. americana, ha dato esecuzione a un Fermo di indiziato di delitto del PM, emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di 7 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca “COMMISSO” di Siderno (RC) e responsabili, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “danneggiamento” ed “estorsione”, aggravati dal metodo mafioso.

Contestualmente è stato eseguito un provvedimento di sequestro delle quote sociali di un’impresa edile di cui è titolare uno degli indagati. Il provvedimento di Fermo di indiziato di delitto del PM non è stato convalidato dal competente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che ha contestualmente emesso, a carico di tutti gli indagati, una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini internazionali e il Siderno Group

L’indagine si colloca nel quadro di una serie di attività investigative sviluppate negli anni dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e condotte dal ROS finalizzate a ricostruire gli assetti complessivi della Ndrangheta, comprenderne i meccanismi di funzionamento ed individuarne le proiezioni extra calabresi ed extra nazionali. Le investigazioni sono state avviate sulla base degli esiti di numerosi procedimenti penali che hanno accertato la centralità del Locale di Ndrangheta di Siderno nell’ambito delle dinamiche criminali locali e soprattutto internazionali, in particolare negli Stati Uniti e in Canada.

Le attività investigative hanno riguardato il c.d. “Siderno Group of organized Crime”, ossia quello che secondo la Magistratura Canadese è almeno sin dagli anni ’70:

una organizzazione criminale su base mafiosa, con ramificazioni in Canada , negli USA ed in Australia ;

, negli ed in ; composta da affiliati provenienti in gran parte da Siderno e da altri centri vicini come Gioiosa Jonica, Mammola, Sinopoli, Fiumara, Marina di Gioiosa e S. Ilario dello Jonio.

Le compagini criminali radicate in aree diverse dalla Calabria (sia in Italia che all’estero) costituiscono delle proiezioni della Ndrangheta presente in Calabria, da cui mutuano gli schemi organizzativi e le regole di funzionamento necessarie a governare il comportamento dei singoli affiliati ed il funzionamento delle articolazioni stesse.

La cosca Commisso e la proiezione di Albany

L’indagine ha consentito di confermare ulteriormente esistenza ed operatività del Locale di Siderno, acquisendo elementi sulla Ndrina di Contrada Mirto. È pure emersa la primazia della cosca COMMISSO ramo “Scelti”, al cui vertice si ritiene trovarsi COMMISSO Antonio cl. 80 (posizione assunta stante il concomitante stato di latitanza in Canada del padre Francesco cl. 56 e lo stato di detenzione dello zio Giuseppe cl. 47).

Di straordinario rilievo sono le acquisizioni sul fronte Statunitense. È stato, infatti, oggetto di investigazioni ALBANESE Frank, residente negli Usa, ritenuto membro della struttura organizzativa della cosca Commisso e dirigente della proiezione della predetta articolazione di Ndrangheta stabilmente operante in Albany, nello Stato di New York. In particolare, allo stesso è stato contestato lo svolgimento di un ruolo di stabile raccordo tra il Locale di Siderno e le proiezioni di Albany (NY), e quella Canadese, assicurando un costante collegamento tra le varie articolazioni.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, tutti i soggetti coinvolti devono considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.