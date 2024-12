Reggio, 19enne in manette per detenzione ai fini di spaccio di marijuana

Presso l'abitazione del fermato, in un cassetto della camera da letto è stata rinvenuta e sequestrata una cartuccia per pistola

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 19enne reggino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, la Volante della Questura ha notato un soggetto che a piedi percorreva una strada nella zona nord della città ed ha proceduto a fermarlo e controllarlo.

L’uomo è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di 49 bustine termosaldate, con all’interno circa 260 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per come accertato dal personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria di Reggio Calabria.

Addosso all’uomo è stata anche rinvenuta la somma di 315 euro in banconote di vario taglio.

L’attività di polizia è proseguita presso l’abitazione del fermato dove, in un cassetto della sua camera da letto è stata rinvenuta e sequestrata una cartuccia per pistola.

L’uomo è stato, pertanto, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per il reato di detenzione abusiva di armi o munizioni.

All’esito del giudizio per direttissima, l’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 4 volte a settimana.