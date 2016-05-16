Arriva a Reggio Calabria il torneo di basket ‘The Best or Nothing Cup’

Arriva a Reggio Calabria la “The Best or Nothing Cup“, evento organizzato dalla #Ntc Sport Industries.

Un torneo di 3vs3 che aprirà ufficialmente i battenti della stagione cestistica estiva. 8 categorie, 4 maschili e 4 femminili: un torneo aperto letteralmente a tutti, tesserati e non.

Open Maschile e Femminile

U18 Maschile e Femminile

U16 Maschile e Femminile

U14 Maschile e Femminile

Il costo dell’iscrizione è di 5 € a giocatore.

Ci sarà la possibilità di partecipare al 3 Point Contest e allo Skills Challenge con iscrizioni, nel pomeriggio di sabato 21, presso i gazebo del villaggio #Ntc.

Le iscrizioni saranno aperte il 10 maggio e si chiuderanno entro, e non oltre, il 19.

Potete inviare una mail con i componenti, le date di nascita e il nome della squadra a: ntcsportindustries@gmail.com