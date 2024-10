Arriva la Festa del Cioccolato di Reggio Calabria

Torna anche quest’anno a grande richiesta la Festa del Cioccolato a Reggio Calabria, un evento culturale che interessa la gastronomia di settore, una ricca manifestazione che si basa sulla diffusione della cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione.

Un’iniziativa di successo, voluta e sostenuta dal gruppo di artigiani cioccolatieri con la sigla “Choco Amore” Associazione Nazionale Cioccolatieri, che ogni anno riunisce centinaia di visitatori.

L’evento, facente parte del tour nazionale “Feste del cioccolato”, farà tappa a Reggio Calabria dal 7 al 9 aprile 2017 con tante imperdibili attività: laboratorio per bambini Choco Lab Choco Play, sculture e degustazioni.

Si svolgerà come di consuetudine lungo il Corso Garibaldi dalle 10:00 di mattina fino a notte. Durante l’imperdibile appuntamento con il buon cioccolato artigianale, alcuni maestri del settore daranno vita a sculture in cioccolato legate al territorio reggino. Lo scorso anno abbiamo visto una splendida rappresentazione della Dea Atena fatta interamente di cioccolato, e identica alla statua che si trova nell’Arena del Lungomare Falcomatà. Per questa edizione gli artigiani ci sorprenderanno per la seconda volta con una nuovissima creazione: una riproduzione in scala di uno dei Bronzi di Riace!



Cresce l’attesa per questa dolce manifestazione il cui fulcro è il cioccolato a 360°, non solo come prodotto puramente commerciale, ma valorizzato come prodotto artigianale.