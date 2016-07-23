Arriva MGFF, l’app mobile del Magna Graecia Film Festival

E’ da oggi online sugli store digitali MGFF, l’app ufficiale del Magna Graecia Film Festival, rassegna cinematografica dedicata alle opere prime in programma dal 23 al 31 luglio a Catanzaro.

Il legame tra il festival e Webgenesys

Con quest’app si rafforza il legame tra il Magna Graecia Film Festival, la più importante manifestazione culturale calabrese, e Webgenesys, azienda che opera nel settore dell’innovazione tecnologica nata in Calabria e operante nel sud Italia. Webgenesys, che anche nelle edizioni passate è stata sponsor del Festival, ha realizzato quest’anno l’app mobile ufficiale del Magna Graecia, già disponibile sugli store digitali iTunes e Google Play.

L’abbinamento tra Webgenesys, system integrator digitale, e il maggior evento culturale calabrese nasce dalla volontà di affermare l’immagine della Calabria operosa e di successo attraverso alcuni dei suoi interpreti: «Webgenesys e il Magna Grecia Film Festival – dichiara infatti Antonello Posterino, amministratore unico di Webgenesys – pur operando in settori totalmente diversi, hanno in Calabria gli stessi interlocutori: le aziende, alcune delle quali sono sponsor del Festival, e le istituzioni.

Tramite l’abbinamento tra i due brand puntiamo ad affermare una sinergia che metta insieme le eccellenze del territorio per innescare meccanismi di crescita professionale, aziendale e culturale». L’app mobile darà la possibilità di consultare il programma della manifestazione e di accedere alle schede di descrizione dei film in gara, dei giurati e degli eventi in cartellone.

Cosa permette di fare l’app

Attraverso il sistema di geolocalizzazione sarà inoltre possibile calcolare il percorso dalla propria posizione al luogo della manifestazione, che quest’anno avrà le star di Hollywood Matt Dillon e Matthew Modine, e alcuni tra i più famosi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano.