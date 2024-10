In arrivo la Costa NeoRiviera al porto di Reggio Calabria

Costa Crociere torna a Reggio Calabria. Dopo le positive esperienze dello scorso anno, con l’arrivo della primavera, una delle più belle navi della flotta della società turistica con sede a Genova tornerà a solcare le acque del porto di Reggio. Giovedì 13 aprile infatti la Costa Neo Riviera, con una capienza complessiva di 1375 passeggeri ed un equipaggio di 475 persone, entrerà in porto alle ore 7:00 e sosterà in Città per un’intera mattinata fino alle ore 13:00.

L’Amministrazione comunale, di concerto con le Associazioni operanti sul territorio nel settore del turismo e dell’accoglienza, coordinate dall’Assessore al Patrimonio Storico Artistico Archeologico e Paesaggistico Irene Calabrò, ha predisposto una serie di opportunità dedicate ai turisti in arrivo che consentiranno anche a tutti coloro che non hanno prenotato le escursioni organizzate dal tour operator mandatario di Costa Crociere, di visitare le principali attrazioni cittadine.

Nello specifico all’attracco della nave i crocieristi troveranno al porto i bus navetta di Atam che faranno la spola tra la banchina e piazza Indipendenza. Proprio nei pressi del terminal delle navette, all’inizio del Lungomare Falcomatà, i turisti troveranno un punto allestito con il servizio di accoglienza gestito da operatori multilingue del Touring Club Italiano, di Italia Nostra, della cooperativa Did.Ar.T. e del Fai che consegneranno un depliant turistico realizzato dall’Amministrazione Comunale con una mappa della città e la descrizione sintetica dei luoghi di attrazione più gettonati. Tra questi il Museo Archeologico Nazionale, la Pinacoteca Civica ed il Teatro Comunale Francesco Cilea, l’Area Archeologica Ipogea di piazza Italia, il Museo di San Paolo, il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, il Museo Diocesano e la Cattedrale del Duomo, le Mura Greche e le Terme Romane sul Lungomare Falcomatà, il Castello Aragonese e la Chiesa degli Ottimati, il Parco dell’area sacra Griso-Laboccetta, il Parco Botanico e la Villa Comunale, il Parco archeologico del Trabocchetto e la biblioteca comunale “Pietro De Nava”. Presso ognuno di questi luoghi saranno presenti i volontari delle associazioni che illustreranno ai turisti la storia e le principali peculiarità delle diverse attrazioni.

A partire dalle ore 9,30 inoltre per quattro corse consecutive sarà disponibile il bus turistico scoperto dell’Atam con partenza da piazza Indipendenza che farà il giro delle principali attrazioni.

«Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nella gestione del circuito che abbiamo predisposto – ha dichiarato l’Assessore Irene Calabrò – ancora una volta la nostra città ha l’opportunità di dimostrare, attraverso il prestigioso palcoscenico che i circuiti di Costa Crociere offrono in ambito europeo, l’enorme patrimonio storico, culturale e paesaggistico che la caratterizza. Sono certa che gli operatori reggini sapranno cogliere questa occasione, anche e soprattutto sotto il profilo commerciale. Si tratta comunque della prima di una lunga, speriamo sempre più lunga, serie di approdi programmati da parte di Costa Crociere presso il porto della nostra città. L’obiettivo è migliorare ed ampliare sempre di più l’offerta turistica e culturale di modo da rendere il nostro comprensorio sempre più attrattivo per i circuiti del turismo crocieristico».