Arsac, Rosellina Madeo (Pd): ‘Urge procedere con l’approvazione dell’atto aziendale definitivo’

“Un’interrogazione regionale per fare chiarezza sul perché in Arsac, l’Azienda per lo sviluppo dell’agricoltura della Calabria, non si sia ancora proceduto con l’approvazione dell’atto aziendale definitivo. Ad oltre dieci anni dall’istituzione di un ente così importante e strumentale per la nostra regione, ricordiamo che Arsac è stata istituita con legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66, ancora oggi si versa in una condizione di limbo nella quale, ad avere la peggio, è il personale interno”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa del consigliere regionale del Partito Democratico Rosellina Madeo, che prosegue:

“L’articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 66/2012 vieta qualsiasi forma di assunzione e qualsiasi trasformazione dei rapporti di lavoro in essere fino all’approvazione dell’Atto aziendale definitivo; tale divieto ha determinato, nel tempo, la presenza di diverse tipologie contrattuali all’interno dell’Arsac, con conseguenti disparità di trattamento economico e giuridico tra il personale. Eppure, l’azienda per lo sviluppo agricolo della Calabria gioca un ruolo determinante per la crescita e il progresso di questo settore. In questo quadro, l’importanza di avere un ente organizzato in maniera chiara e trasparente diviene fondamentale per garantire l’implementazione e l’espansione della nostra agricoltura. Arsac si propone infatti di promuovere l’innovazione, la competitività e la sostenibilità del settore agricolo in Calabria anche attraverso assistenza tecnica, divulgazione, ricerca, sperimentazione e marketing, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali. Dunque, per dare il meglio fuori, l’Arsac deve essere perfettamente organizzata dentro”.

