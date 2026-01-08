Sanità, Iiriti (FdI): ‘Incontro con la dottoressa Di Furia per le sorti del nosocomio di Melito’

“In questi giorni di grande preoccupazione e fermento per le sorti dell’Ospedale di Polistena, non meno in apprensione sono stati i cittadini dell’Area Grecanica in merito alle sorti del nosocomio di Melito Porto Salvo. A tal proposito, oggi ho incontrato il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, Dottoressa Lucia Di Furia, per confrontarci non solo sulle immediate soluzioni da adottare per salvaguardare l’Ospedale di Polistena e preservare le realtà melitese e locrese, ma per affrontare le soluzioni più a lungo termine e per comprendere quali misure condivise possano essere messe in campo dall’Azienda Sanitaria con il supporto della politica”.

Ad affermarlo è la Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti. La situazione di grave carenza di medici specializzati in anestesia e rianimazione è reale e si è aggravata a causa del mancato rinnovo contrattuale dei medici collocati in quiescenza che sino allo scorso 31 dicembre sono stati utilizzati negli Ospedali di tutta Italia per sopperire a detta carenza organica.

“Personalmente, attraverso la sollecitazione dei parlamentari nazionali di Fratelli D’Italia, ma anche attraverso l’interessamento del Presidente Occhiuto, la questione è stata portata all’attenzione del Governo e si sta già lavorando ad un emendamento sul Decreto “Milleproroghe” per prorogare appunto la permanenza, anche nell’ospedale di Melito, di numerose professionalità, allo stato ancora insostituibili. Parallelamente – prosegue la Iiriti – insieme al mio Partito, in costante contatto con il Ministero della Salute, si sta lavorando per cercare una ipotesi di soluzione immediata. Ho registrato la massima disponibilità della Dottoressa Di Furia che si è detta pronta ad accogliere proposte e che si è adoperata sin da subito per tamponare la situazione venutasi a creare, così come il Presidente della Regione. Per il mese di gennaio si sopperirà alla carenza con le prestazioni aggiuntive dei medici, che mi preme ringraziare, disposti a sacrificare la loro vita personale e i limiti della fisica, accettando di aderire alla proposta fatta dalla Dottoressa Di Furia di effettuare dette prestazioni che consentiranno di mantenere lo status quo e garantire la medicina di emergenza-urgenza. Anche la Convenzione con il GOM di Reggio Calabria consentirà l’impiego temporaneo di anestesisti esterni”.

